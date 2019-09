Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Ausweichen gestürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die 17-Jährige war gegen 08.00 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Heeker Straße in Richtung Heek unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit den Straßen Windhuk und Rottweg kam ihr ein anderer Radfahrer auf ihrer Seite entgegen. Die Ahauserin musste ausweichen, streifte einen Papierkorb und stürzte. Der Unbekannte entfernte sich. Der Mann war circa 40 Jahre alt, von normaler Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und fuhr auf einem sportlichen schwarzen Herrenrad. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

