Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verkehrsunfall mit Flucht auf der Alten Grenzstraße

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 16 Uhr, fuhr eine 44-jährige Frau aus Recklinghausen mit ihrem Pkw in Richtung Norden auf der Alten Grenzstraße. Ein 18-jähriger Recklinghäuser wollte mit seinem Pkw von der Grillostraße aus nach links in die Alte Grenzstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die 44-Jährige konnte das amtliche Kennzeichen des Unfallgegners ablesen. Zeugen merkten sich das Aussehen des Fahrers. Der Fahranfänger konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

