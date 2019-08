Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Marl auf der Straße Langehegge in Richtung Recklinghausen. Vor ihm musste ein 54-jähriger Marler mit seinem Pkw verkehrsbedingt warten. Der Motorradfahrer versucht noch zu bremsen, kollidierte aber trotzdem mit dem Heck des Autos. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus transportierte werden. An den Fahrzeugen entstand etwa 6.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

