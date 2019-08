Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl: Einbrüche und Kfz-Aufbruch

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Zeit zwischen Montag 19:05 Uhr und Dienstag 10:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über das Oberlicht eines Ladenlokals an der Bergstraße ins Gebäudeinnere. Anschließend wurden die Räume nach Beute durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle an der Friedrich-Ebert-Straße. Dazu brachen die Täter einen Stromkasten auf. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Marl

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw an der Ophoffstraße ein. Anschließend entwendeten sie aus dem BMW ein festeingebautes Navigationssystem, Teile der Armaturen und das Lenkrad. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

