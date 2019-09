Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Weil im Schönbuch; Diebstahl in Weil der Stadt

Weil im Schönbuch: Vorfahrt missachtet

Vermutlich weil ein 47-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt eines 26 Jahre alten Mercedes-Fahrer missachtete, ereignete sich am Dienstag gegen 07.55 Uhr in Weil im Schönbuch ein Verkehrsunfall. Der 47-Jährige wollte von der Brückenstraße in die Hauptstraße einbiegen. Dabei achtete er mutmaßlich nicht auf den von links kommenden Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes in den Gegenverkehr abgewiesen und prallte mit einem dort wartenden Linienbus, an dessen Steuer ein 68 Jahre alter Mann saß, zusammen. Die beiden Autos waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Weil der Stadt: E-Bike gestohlen

Am Montag zwischen 13.00 und 20.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter am Bahnhof in Weil der Stadt ein schwarzes E-Bike der Marke Radon ZR Team Hybrid 6.0. Das Fahrrad mit roter Aufschrift war mit einem Schloss gesichert und im Bereich eines Fahrradabstellplatzes abgestellt. Der Wert des Rades beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

