POL-LB: Ludwigsburg: BMW zerkratzt; Korntal-Münchingen: Citroen beschädigt

Ludwigsburg: BMW zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Sonntag 13.00 Uhr und Montag 15.00 Uhr in der Schorndorfer Straße im Ludwigsburger Osten sein Unwesen und zerkratzte die gesamte linke Seite eines geparkten BMW. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu melden.

Korntal-Münchingen: Citroen beschädigt

Ein in der Ziegeleistraße in Münchingen geparkter Citroën wurde zwischen Freitag 18.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr von einem noch unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

