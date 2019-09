Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Imbisseinbruch in Korntal-Münchingen; Unfallflucht in Markgröningen

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Einbruch in Imbiss

Zwischen Samstag 19.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter einen Imbiss in der Weilimdorfer Straße in Korntal heim. Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte in den Imbiss. Dort entwendete er eine Kassenlade mit einer niedrigen Bargeldsumme und mehrere Flaschen Bier. Zum Transport der Flaschen wurde vermutlich ein Mülleimer benutzt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

Markgröningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 10.40 und 11.05 Uhr in der Bahnhofstraße in Markgröningen einen Unfall beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Wenden einen BMW, der auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

