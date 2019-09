Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Unfallflucht in Böblingen gesucht; Auffahrunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Köngen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Sonntag zwischen 13.30 und 17.15 Uhr "Im Zimmerschlag" in Böblingen auf dem Parkplatz einer Sport- und Freizeitanlage stand. Durch die Kollision entstand an dem vorderen rechten Kotflügel ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

BAB 8 / Köngen: Unfall im Baustellenbereich

Auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ereignete sich am Montag gegen 08.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In Fahrtrichtung Karlsruhe mussten auf dem übergeleiteten Fahrstreifen im Baustellenbereich ein 30-jähriger VW-Lenker und ein 53 Jahre alter Audi-Lenker verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 19-Jähriger, der am Steuer eines Mitsubishi saß, erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf den VW geschoben. Alle drei Fahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der übergeleitete Fahrstreifen und zusätzlich der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung München bis etwa 10.20 Uhr gesperrt.

