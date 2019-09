Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Schönaich und in Böblingen (2), Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Nissan Qashqai, der am Montag zwischen 06.30 und 14.30 Uhr in der Daimlerstraße in Schönaich abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ am vorderen linken Kotflügel einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Montag zwischen 10.20 und 11.40 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte auf noch ungeklärte Art und Weise einen Audi, der auf einem Hotelparkplatz geparkt war. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Böblingen: BMW auf Parkplatz eines Schnellrestaurants angefahren

In der Karl-Benz-Straße in Böblingen hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Wagen war zwischen 19.30 und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants geparkt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Kotflügel hinten links beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und suchte das Weite. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen des Unfalls.

Leonberg: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Mit leichten Verletzungen musste ein 54 Jahre alter Motorradfahrer am Montag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 23:15 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 54-Jährige wollte von der B 295 auf die A 8 auffahren. Im Bereich der Autobahnauffahrt rutschte der Motorradfahrer im Kurvenbereich auf einer Ölspur aus. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf den Asphalt. Seine Yamaha war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf welche Summe sich der Sachschaden an der Maschine beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde durch Beamte der Verkehrspolizei die Ölspur, die sich zunächst auf der A 8 in Richtung München und dann weiter auf der A 81 in Richtung Heilbronn befand, überprüft. Letztendlich konnten sie den Verursacher, einen 39-jährigen Lkw-Fahrer, im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach auf der B 295 antreffen. Zur Ölspurbeseitigung musste schließlich eine Kehrmaschine eingesetzt werden. Während der Reinigungsarbeiten war die Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Leonberg-West bis etwa 01.35 Uhr gesperrt.

