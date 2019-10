Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Frau nach Auffahrunfall schwer verletzt

Marxzell (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr, wurde eine 48-jährige Seat-Fahrerin schwer verletzt. Ein 53-jähriger Daimler-Benz-Fahrer musste auf der Neuenbürger Straße in Richtung Langenalb, kurz nach der Einmündung von der Albtalstraße kommend, an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten, um einem Passanten das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Aus Unachtsamkeit fuhr die in gleicher Richtung fahrende Seat-Fahrerin auf den Daimler-Benz auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 19.000 Euro. Die 48-Jährige musste durch hinzugeeilte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell