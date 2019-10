Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizeistation Rotenburg

Rotenburg (ots)

Bebra - Am Freitag, 18.10.2019, 17:33 Uhr befuhr eine 27-jährie Bebranerin mit ihrem PKW die Bahnhofstraße aus Richtung Nürnberger Straße in Richtung Bahnhof. Zeitgleich befuhr 57-jähriger Bebraner mit seinem PKW die Bahnhofstraße aus Richtung Gilfershäuser Straße in Richtung Röse-Kreisel. Die Bebranerin fuhr an der Einmündung der Bahnhofstraße gegenüber dem Bahnhof entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in Richtung Gilfershäuser Straße ab und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW des Bebraners. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf insgesamt 9000,00 EUR geschätzt.

Rotenburg - Am Samstag, 19.10.2019, 21:10 Uhr befuhr ein 82-jähriger Rotenburg mit seinem PKW die Straße Obertor in Richtung Innenstadt. Höhe des Schlossparks streifte er im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW einer 58-järhigen Alheimerin. Dabei wurden an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der Sachschaden an beiden PKW wird auf insgesamt 400,00 EUR geschätzt. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gefertigt.

Berichterstatter: PHK Ritter, Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon: 0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell