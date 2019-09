Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sternmarsch Fridays-for-Future: Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen

Hannover (ots)

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat für Freitagmittag, 20.09.2019, sechs Aufzüge angezeigt. Infolge des Sternmarsches, der auf dem Friederikenplatz in der hannoverschen Innenstadt enden wird, erwartet die Polizei Hannover massive Verkehrsbehinderungen. Sie empfiehlt dringend, statt Kraftfahrzeugen alternative Verkehrsmittel zu nutzen und dabei zu berücksichtigen, dass es auch im öffentlichen Nahverkehr - vor allem bei den Bussen - zu Behinderungen kommen wird.

Bei der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover wurden insgesamt sechs Aufzüge angezeigt. Die Strecken eins bis fünf enden am Georgsplatz, von wo aus sich die Demonstrierenden aller Strecken gesammelt zur Abschlusskundgebung auf den Friederikenplatz begeben (Strecke 6), der für Abschlusskundgebung gesperrt sein wird.

Strecke 1, Beginn ca. 12:30 Uhr: Lister Platz - Bödekerstraße - Wedekindstraße - Celler Straße - Hamburger Allee - Raschplatzhochstraße - Berliner Allee - Schiffgraben - Prinzenstraße - Straße Georgsplatz - Georgsplatz (Aufzugende).

Strecke 2, Beginn ca. 12:30 Uhr: Braunschweiger Platz - Marienstraße - Sallstraße - Krausenstraße - Hildesheimer Straße - Aegidientorplatz - Georgstraße - Georgsplatz (Aufzugende).

Strecke 3, Beginn ca. 12:30 Uhr: Heinrich-Heine-Platz - Altenbekener Damm - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Kurt-Schwitters-Platz - Willy-Brandt-Allee - Friedrichswall - Friederikenplatz - Karmarschstraße - Osterstraße - Baringstraße - Georgsplatz (Aufzugende).

Strecke 4, Beginn ca. 12:30 Uhr: Küchengartenplatz - Blumenauer Straße - Schwarzer Bär - Gustav-Bratke-Allee - Lavesallee - Friederikenplatz - Karmarschstraße - Osterstraße - Baringstraße - Georgsplatz (Aufzugende).

Strecke 5, Beginn ca. 12:30 Uhr:

Platz an der Lutherkirche - An der Lutherkirche - Engelbosteler Damm - An der Christuskirche - Schloßwender Straße - Königsworther Platz - Brühlstraße - Otto-Brenner-Straße - Goseriede - Kurt-Schumacher-Straße - Ernst-August-Platz (entlang der alten Gleise) - Joachimstraße - Thielenplatz - Theaterstraße - An der Börse - Georgstraße - Georgsplatz (Aufzugende).

Strecke 6, Beginn ca. 14:30 Uhr

Georgsplatz (ca. 25 Min. Auftaktkundgebung; Aufzugbeginn) - Aegidientorplatz - Friedrichswall - Friederikenplatz (ca. 60 Min. Abschlusskundgebung; Aufzugende).

Aufgrund der erheblichen Anzahl erwarteter Teilnehmer (angezeigt sind insgesamt 8 000 Personen) und der Belegung der Hauptverkehrsstraßen muss im gesamten Bereich der Innenstadt in der Zeit von 12:00 Uhr bis mindestens 16:00 Uhr mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich bis 18:00 Uhr auswirken werden.

Insbesondere an den aufgeführten Aufzugsstrecken wird es zu temporären, teilweise auch längerfristigen Straßensperrungen kommen. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zum Teil lange Wartezeiten einstellen.

Die Polizeidirektion Hannover bittet mit Nachdruck alle Besucher der Innenstadt im aufgeführten Zeitraum öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auf andere Alternativen zurückzugreifen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Behinderungen auch auf den Busverkehr auswirken werden. /ahm, has

