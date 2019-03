Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfallflucht in der Lindenstraße

Hachenburg (ots)

Am Donnerstagabend, 28.03.19,19.15 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Lindenstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Seat Ibiza in der Lindenstraße, Höhe des dortigen China-Restaurants, abgestellt. Der unfallverursachende Pkw touchierte in der Folge den Seat Ibiza und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell