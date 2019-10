Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen - Einbrecher steigen über Dach in Getränkemarkt ein

Neuhausen (ots)

Wohl um eine Alarmanlage zu umgehen, stiegen Unbekannte zwischen Freitagabend 20:30 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr über das Dach in einen Getränkemarkt Am Sägewerk ein. Die Einbrecher deckten zunächst mehrere Ziegel des Daches ab und öffneten dann eine Zwischendecke, um in die Büroräumlichkeiten des Verbrauchermarktes zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere Zigarettenstangen aus einem Schrank und verließen anschließen das Gebäude wieder über die Öffnung im Dach. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro, der Sachschaden am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell