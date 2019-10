Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn- Jugendliche hantieren mit Softair-Waffe

Bad Schönborn (ots)

Zwei Teenager haben am Freitagnachmittag die Bad Schönborner Polizei auf den Plan gerufen. Sie fielen mehreren Verkehrsteilnehmern gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße auf, weil einer der Jugendlichen den anderen mit einer Pistole bedroht haben soll. Die Polizisten trafen die 15- und 16-jährigen Jungen dann auch an, die zugaben, zum Zeitvertreib tatsächlich mit einer Waffe hantiert zu haben. Der 16-Jährige rückte dann auch die zum Spielen benutzte Softair-Waffe ffreiwillig heraus, die von der Polizei in Verwahrung genommen wurde.

