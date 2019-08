Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 07. August 2019 befuhr ein 71-jähriger Saterländer gegen 03.30 Uhr die Klosterstraße in Richtung Bokelesch und kam hier aus bislang ungeklärter Ursache nach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 71-Jährige verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

