Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 06. August 2019, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 07. August 2019, 08.10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer gegen einen an der Karl-Bunje-Straße geparkten Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Lindern - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 07. August 2019 befuhr ein 18-jähriger Werlter gegen 07.25 Uhr mit seinem Opel Corsa die Straße Zur Radde aus Richtung Werlte kommend in Richtung Lindern. Nach Durchfahren einer leichten Linkskurve kam der 18-Jährige mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich auf der Berme zum Stillstand. Der 18-Jährige verletzte sich leicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

