Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 06. August 2019, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 06.00 und 14.00 Uhr in Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in der Straße Sonnenbreite ein. Obwohl mehrere Räumlichkeiten durchsucht worden sind, erlangte der Täter nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Durch das Einbrechen kam es zu Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 03. August 2019, 17.00 Uhr, und Sonntag, 04. August 2019, 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise die Frontscheibe eines Mercedes GLC, der vor einem Wohnhaus in der Ostendorfstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. August 2019, kam es zwischen 10.30 und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Quakenbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell