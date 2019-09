Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Viele alkoholisierte Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen und nach Unfällen festgestellt ++ Gartenhütte brannte in Wölfersheim ++ Dieb war nachts in Friedberg unterwegs ++ u.a.

Friedberg (ots)

Er benötigte die ganze Autobahn

Autobahn 5: Einen Wert von über 1 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 29-jährigen Gießener an, den die Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.55 Uhr, auf der Autobahn 5 zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz aus dem Verkehr zog. Eine Zeugin hatte zuvor den PKW-Fahrer der Polizei gemeldet, da er "die ganze Breite der Autobahn zum Fahren benötigte". Der 29-Jährige musste sein Auto stehen lassen und die Polizei zur Blutentnahme begleiten.

*

Überschlagen

Altenstadt: In einer Kurve der Kreisstraße 237 zwischen Heegheim und Lindheim verlor ein 28-jähriger Glauburger am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte zuvor nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW des Glauburgers verhindern. Der 28-Jährige verletzt sich bei dem Unfall leicht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von fast 1,8 Promille ergab. Mit einem erheblichen Schaden von etwa 15.000 Euro musste sein PKW abgeschleppt werden.

*

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer

Bad Vilbel: Mit der Sicherstellung seines Führerscheins endete die Fahrt eines 47-Jährigen aus Niederdorfelden mit seinem Pedelec am Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr. Im Aueweg kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bad Vilbel den Fahrradfahrer, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,9 Promille ergab. Weiterfahren durfte der Radfahrer daher nicht mehr und musste stattdessen die Beamten zur Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten.

*

Von der Fahrbahn abgekommen

Butzbach: Ein 18-jähriger Pohlheimer missachtete mit seinem PKW am Samstag, gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Bismarckstraße / Wilhelm-Leuschner-Straße vermutlich die Vorfahrt einer 55-jährigen Detmolderin mit ihrem PKW. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer sich leicht verletzten. Der PKW des Pohlheimers kam bei der Kollision von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Metallpfosten, die Hauswand einer Bankfiliale und zwei geparkte Autos. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 36.000 Euro. Die Autos des Pohlheimers und der Detmolderin mussten mit Totalschäden abgeschleppt werden.

*

Gegen Treppe gefahren

Büdingen: Auf dem Damm wollte eine 57-jährige Büdingerin am Samstag, gegen 16.25 Uhr, ihren PKW ausparken. Vermutlich aufgrund des vorausgegangenen Alkoholkonsums gelang ihr dies jedoch nicht. Sie fuhr gegen die Sandsteintreppe eines Gebäudes vor ihr. An der Treppe entstand vermutlich kein Schaden. Am PKW beläuft sich dieser auf rund 1200 Euro. Die Büdingerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

*

Ronneburgerin tödlich verletzt

Büdingen: Auf der Landstraße 3192 zwischen Diebach am Haag und Ronneburg kam eine 60-jährige Ronneburgerin am Sonntag, gegen 12.35 Uhr, mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit diesem frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Fahrerin aus dem PKW, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen jedoch noch an der Unfallstelle verstarb.

*

Handtasche im Schlaf gestohlen

Friedberg: In einem Altenwohnheim Am Alten Jugendzentrum machte sich ein Dieb am Samstag, gegen 03.20 Uhr, zu schaffen. Unklar ist wie der Täter in das Altenwohnheim gelangte. Er öffnete die Wohnungstür einer Seniorin und nahm deren silber-graue Bauchtasche mit silberfarbenen Punkten und dunkelblauem Muster an sich. Die Seniorin hörte den Täter, der sich auf Ansprache ihr gegenüber als Wachmann ausgab. Erst später bemerkte sie den Diebstahl. Als etwa 1.90 m groß, mit normaler Statur, blonden Haaren - an den Seiten rasiert, mit grauem T-Shirt und kurzer schwarzer Hose wird der Dieb beschrieben. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Mann und den Verbleib der Bauchtasche, in der sich Portemonnaie und Wertsachen der Seniorin befanden.

*

Dieb in der Wohnung

Friedberg: Irgendwann zwischen 03 und 07.30 Uhr am frühen Samstagmorgen muss ein Dieb in der Wohnung einer Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Trapp-Straße gewesen sein. Vermutlich über den Balkon oder eine nicht verschlossene Wohnungstür gelangte er in die Wohnräume und entwendete Schmuck und ein Handy während die Bewohner schliefen und nichts von der Tat merkten. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Fahrt endet mit Kontrolle

Karben: In der Bahnhofstraße kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bad Vilbel am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, einen 31-jährigen Karbener. Nach der Kontrolle musste er seinen PKW stehen lassen, da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

*

Unfallfluchten

Nidda: Eine grüne Lackierung könnte das Fahrzeug des Unfallverursachers haben, der in der Kurallee in Bad Salzhausen am Samstag, zwischen 09 und 19.30 Uhr, einen dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Kia Sorento streifte und anschließend einfach davonfuhr. Ein Schaden von 500 Euro entstand dabei an der Fahrerseite des Kia. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Nidda: Zeugen beobachteten am Freitagabend, gegen 18.10 Uhr, wie ein Autofahrer auf der Kreisstraße 196 zwischen Nidda und Geiß-Nidda nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Graben auf etwa 50 Metern durchfuhr, dabei zwei Zaunelemente, einen Kanaldeckel und ein Verkehrszeichen beschädigte und danach einfach seine Fahrt fortsetzte. Die Zeugen informierten die Polizei, die so die weiteren Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufnehmen konnte. Ein 62-jähriger Mann aus Nidda steht im Verdacht Fahrer des PKW gewesen zu sein. Es entstand ein Schaden von rund 26.000 Euro.

*

Gartenhaus brannte

Wölfersheim: Am frühen Montagmorgen, gegen 01.30 Uhr, bemerkten Anwohner in der Georgenstraße in Wölfersheim den Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um diesen zu löschen. Die komplette Hütte samt Inventar konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, wodurch ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell