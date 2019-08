Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Letzte Chance zur Anmeldung nutzten - Aktionstag Brandschutz am Samstag, 07. September in Büdingen

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Viel Arbeit hinter den Kulissen steckt hinter einem Aktionstag zum Thema Brandschutz, den verschiedenste Organisationen gemeinsam mit der Stadt Büdingen und dem Team der Brandschutzerziehung für den 07. September geplant haben. Das Programm lässt dementsprechend keine Wünsche offen. Wer genauso wie die polizeiliche Aktion "MAX" dabei sein möchte, der sollte sich schnell noch anmelden.

Die Angebote rund um den Aktionstag sind breit gefächert, es geht vor allem darum die im Haushalt lauernden Gefahren zu erkennen und im Fall der Fälle gut und schnell reagieren zu können. Das können Brände sein, aber zum Beispiel auch die Betrüger, die anrufen oder plötzlich vor der Tür stehen. Deshalb unterstützt auch die Polizei die Aktion und berät rund um aktuelle Betrugsstraftaten, zum Thema Einbruchschutz und auch zur Verkehrssicherheit. Die Aktion MAXimal mobil bleiben- mit Verantwortung der mittelhessischen Polizei ist daher auch mit einem Informationsstand vertreten. Von 14 bis 17 Uhr gibt es neben etlichen Programmpunkten also auch viele Aktionen und Informationen in der Willi-Zinnkann-Halle in Büdingen.

Das Beste daran: Alle Angebote sind völlig kostenlos, aber ganz sicher nicht umsonst. Sogar für Kaffee und Kuchen hat die Stadt Büdingen gesorgt. In erster Linie freuen sich die Organisatoren natürlich über die Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt Büdingen und den Büdinger Ortsteilen. Gerne dürfen sich aber auch weitere Interessierte aus dem Wetteraukreis anmelden.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung, die vor allem für Bürgerinnen und Bürger der Generation 60+ gedacht ist, und unter dem Titel "Brandheißer Seniorennachmittag" läuft, ist erforderlich. Das Familienzentrum "Planet Zukunft" der Stadt Büdingen nimmt diese unter 06042-9534101 oder als E-Mail unter pz@familienstadt-buedingen.de entgegen. Alternativ steht auch die Stadtverwaltung für telefonische Anmeldungen unter Tel. 06042-8841320 zur Verfügung. Und noch ein Service wird geboten: Ein Fahrdienst - für alle die nicht mehr so mobil sind oder gerne das Rundum-Sorglos-Paket in Anspruch nehmen wollen. Einfach bei der Anmeldung den Fahrtwunsch mit angeben.

Schauen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Bekannten gleich mit!

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell