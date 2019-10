Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb hat es auf Wertgegenstände aus Fahrzeugen abgesehen

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Samstagabend an zwei auf einem Waldparkplatz geparkten Pkws die Scheibe ein. Der Langfinger beschädigte zwischen 18:45 Uhr und 20:20 Uhr die auf der Büchiger Allee geparkten Fahrzeuge, in dem er die Fensterscheibe der hinteren Beifahrerseite einschlug. In der Folge entnimmt er aus dem Inneren der Autos die aufgefundenen Wertgegenstände. Ein weiterer, in unmittelbarer Nähe, abgestellter Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Vermutlich wurde der Dieb bei seiner Tatausführung hierbei gestört und flüchtet hier ohne Beute bislang unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

