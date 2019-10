Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191001-4: Fußgängerin verletzt und davongefahren - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist zur Rekonstruktion des Unfalles auf der Suche nach einem Autofahrer in einem schwarzen BMW X5.

Eine 17-jährige Radfahrerin fuhr am Montag (30. September) um 15:15 Uhr auf der Pingsdorfer Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr an der Aral-Tankstelle stieg sie ab, um den Fußgängerüberweg der Straße "An der Pehle" zu überqueren. Ihr Fahrrad schob sie dabei linksseitig. Vom Gelände der Tankstelle fuhr zugleich ein Autofahrer auf die Straße An der Pehle auf und der BMW mit Bergheimer Städtekennung stieß dabei gegen das Vorderrad des Rades der 17-Jährigen. Dabei verletzte sich die Fußgängerin leicht. Der schwarze BMW, dessen Fahrer 20 bis 30 Jahre alt war und eine Sonnenbrille trug, fuhr davon. Die 17-Jährige suchte mit ihrem erziehungsberechtigten Vater später eine Polizeidienststelle auf, um Anzeige zu erstatten.

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet den Fahrer des BMW sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

