Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191001-3: Sechsfache Diebstähle aus hochwertigen Fahrzeugen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können.

In der Zeit zwischen Samstag (28. September) 23:00 Uhr und Montag (30. September) 7:30 Uhr brachen Unbekannte sechs Fahrzeuge der Hersteller Mercedes Benz und BMW auf. Die Tatorte liegen in der Breslauer Straße (1), der Marie-Juchacz-Staße (1), dem Stemmlerweg (1), dem Hessenweg (1), der Bodelschwinghstraße (1) und dem Pfälzer Weg (1). In drei Fällen konnte die Polizei keine Aufbruchspuren feststellen, in drei weiteren schlugen die Täter die hintere Dreiecksscheibe der Türverglasung ein.

Die Täter interessierten sich für das verbaute Interieur und schraubten die Armaturenbretter, die kompletten Mittelkonsolen oder die Lenkräder ab. Zudem stahlen sie die eingebauten Navigationssysteme. Der Gesamtsachschaden liegt im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tatbegehung machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

