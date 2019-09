POL-NMS: 190915-2-pdnms Küchenbrand Hanerau-Hademarschen

Polizeidirektion Neumünster

Am 14.09.2019 gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hanerau-Hademarschen.

Der 31 jährige Wohnungsmieter hatte eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen, dadurch geriet diese wie auch die darüber liegende Dunstabzugshaube in Brand.

Die FF Hanerau-Hademarschen konnte das Feuer löschen, es entstand ein geringer Sachschaden. Der 31 jährige Mieter konnte die Wohnung danach auch weiterhin nutzen, es wurde bei dem Brand niemand verletzt.

