POL-NMS: 190915-1-pdnms Verkehrsunfall mit Kind in Neumünster

Neumünster (ots)

Mit leichten Schürfwunden und Prellungen kam ein 6 jähriges Mädchen am 14.09.2019 um 19.00 Uhr in der Christianstraße 52 in Neumünster nach einem Verkehrsunfall davon, nachdem sie beim Spielen von einem PKW angefahren wurde. Die 53 jährige Fahrerin wollte von einer Grundstückausfahrt in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah hierbei das von links heranlaufende 6 jährige Mädchen. Als das Kind abrupt wegen dem anfahrenden Auto anhalten wollte, fiel es hin und geriet dabei unter das Auto. Ein Krankenwagen verbrachte das Mädchen ins FEK Neumünster, dort wurde eine Schürfwunde am Knöchel sowie eine Prellung festgestellt.

