Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190930-5: Handy geraubt/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei unbekannte Täter kesselten am Samstagmorgen (28. September) einen 19-Jährigen ein und forderten sein Handy.

Der junge Mann fuhr mit der Straßenbahn und stieg gegen 05:00 Uhr an der Haltestelle Brühl Nord aus. In der Hand hielt er sein Mobiltelefon. Er sah drei junge Männer an der Haltestelle stehen. Diese gingen ihm hinterher. Sie kesselten ihn ein und bedrohten ihn. Der 19-Jährige gab ihnen, wie gefordert, sein Handy. Die circa 23 Jahre alten Männer liefen in Richtung Kaiserstraße davon. Ein Täter war 185 bis 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunklen Teint, dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarz-dunkelblauen Nike Jogginghose. Sein zweiter Komplize war von gleicher Größe und Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und eine Umhängetasche. Der dritte Täter war circa 180 Zentimeter groß, hatte dunklen Teint und dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeanshose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den drei Tätern machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

