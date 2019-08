Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Ducati geklaut

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen musste ein 46-jähriger Ennepetaler sein Motorrad der Marke Ducati auf einem Pendlerparkplatz an der South-Kirkby-Straße abstellen, da der Vorderreifen Luft verlor. Er stellte die rote Streetfighter ab und wollte diese am Mittag abholen. Als er gegen 12:00 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er den Verlust des Motorrades fest. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell