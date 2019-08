Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Mit Metallkugeln auf Straßenverkehrsamt geschossen

Schwelm (ots)

Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende auf das Straßenverkehrsamt in Schwelm abgesehen. Die Fensterscheiben von zwei Büros wurden an der Hattinger Straße mit Metallkugeln beschädigt. Die Kugeln wurden augenscheinlich mit einer Zwille abgeschossen. Personen wurden nicht verletzt und es entstand lediglich Sachschaden.

