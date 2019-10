Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb- Einbruch in Gaststätte- Zeugen gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Am Montag gegen 1.15 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte an der Kurpromenade eingedrungen. Sie warfen eine Scheibe ein und rissen die Alarmanlage von der Wand. Die Täter entkamen, nachdem sie die Räume durchsucht hatten, mit einigen Flaschen Alkoholika. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Herrenalb, Telefon 07083 2426, erbeten.

