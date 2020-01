Polizei Wuppertal

POL-W: W- Erneute Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Clankriminalität

Wuppertal (ots)

Die Polizei Wuppertal hält den Kontrolldruck im Phänomenbereich der Straßen- und Clankriminalität hoch. Mehrere Beamte der Polizei, aber auch Mitarbeiter des Ausländeramtes, der Steuerfahndung und der Lebensmittelkontrolle nahmen als Netzwerkpartner an den Kontrollen des vergangenen Wochenendes (17./18.01.) teil. Erneut nahmen die Kontrolleure Personen, Fahrzeuge und Geschäfte in der Elberfelder- und Barmer-Innenstadt, sowie der Berliner Straße ins Visier. Ziel war es abermals Tatverdächtige aus der Anonymität zu holen, Hintergründe und Zusammenhänge aufzuklären und nicht zuletzt durch polizeiliche Präsenz in den besagten Vierteln das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Die Kontrollen, bei denen insgesamt etwa 230 Personen kontrolliert wurden, zogen auch an diesem Wochenende mehrere Maßnahmen nach sich. So müssen sich etwa ein 24- und ein 51-Jähriger für den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sie führten bei ihrer Kontrolle kleinere Mengen Marihuana mit sich. Bei der Kontrolle einer Bar in der Elberfelder Innenstadt stießen die Beamten auf mehrere Behältnisse unversteuerten Shishatabaks. Dieser wurde sichergestellt. Auf den Betreiber kommt ein Strafverfahren zu. Aufgrund massiver hygienischer Mängel schlossen die Kontrolleure eine Gaststätte an der Berliner Straße. Da auch der Verdacht der illegalen Beschäftigung bestand, fertigten die Beamten eine Strafanzeige. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten eine 23-jährige Fahrzeugführerin. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen die Wuppertalerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (weit)

