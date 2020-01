Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Handyraub auf der Berliner Straße - Mehrere Festnahmen

Wuppertal (ots)

Gegen 00:35 Uhr kam es am Freitagmorgen (17.01.) auf der Berliner Straße in Wuppertal zu einem Überfall auf einen Fußgänger. Das 20-jährige Opfer telefonierte mit seinem Mobiltelefon, als ihn ein männlicher Täter attackierte. Der Räuber hielt ihn fest, entriss ihm sein Telefon und schlug mehrfach zu. Begleiter des Täters kamen hinzu und schlugen und traten ebenfalls auf den jungen Mann ein. Den alarmierten Beamten gelang es, zwei Verdächtige noch am Tatort festzunehmen. Zwei weitere Männer flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Wie groß die Tätergruppe insgesamt war, vermochte das Opfer aufgrund des tumultartigen Geschehens nicht anzugeben. Der überfallene Wuppertaler erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats zum Tathergang und den beteiligten Personen geriet eine Wohnung in Wuppertal-Barmen in den Fokus. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem Amtsgericht Wuppertal erwirkten Durchsuchungsbeschluss verschafften sich Ermittler Zutritt zu dem Wohnhaus. Hier gelang es der Polizei, zwei weitere Tatverdächtige festzunehmen. Durch die Ermittlungen konnte einer der zunächst im Bereich der Berliner Straße festgenommenen Männer entlastet werden, woraufhin er auf freien Fuß gesetzt wurde. Die drei im Polizeigewahrsam verbliebenen, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Männer (21, 25, 29) wurden im Laufe des Samstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter mit dem Ziel der Haftbefehlsbeantragung vorgeführt. In allen drei Fällen wurde dem Antrag stattgegeben.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herrn Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell