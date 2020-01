Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Einbrecherin auf frischer Tat gefasst

Wuppertal (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin (49) ist die Festnahme einer Einbrecherin gestern (15.01.2019, 16:40 Uhr), in einer Schule an der Liebigstraße in Solingen zu verdanken. Der Zeugin, die sich als Reinigungskraft in der Schule aufhielt, fiel eine Person auf, die sich verdächtig im Gebäude umsah und mehrere Klassenräume betrat. Zusammen mit einem weiteren Zeugen stellte man die Unbekannte zur Rede und informierte die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass die verdächtige Frau im Verdacht steht, zuvor mehrere Schränke in der Schule aufgebrochen und geringe Mengen Bargeld entwendet zu haben. Bei der Durchsuchung der polizeibekannten Einbrecherin (37) stellten die Beamten weiteres Diebesgut aus anderen Straftaten fest. Außerdem erbrachte die Überprüfung der Frau, dass sie aufgrund eines Haftbefehls festzunehmen war. Die Ermittlungen zu der beschriebenen und weiteren in Betracht kommenden Straftaten hat das Kriminalkommissariat in Solingen aufgenommen. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell