Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191229 - 1316 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (29.12.2019), gegen 06:30 Uhr, ereignete sich in der Schifferstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 23-jährige Unfallfahrer und sein 22 Jahre alter Begleiter flüchteten zunächst von der Unfallstelle, erschienen später jedoch wieder am verunfallten Fahrzeug.

Ein Zeuge hatte zunächst beobachtet, wie im Bereich der Kreuzung Schifferstraße / Brückenstraße ein BMW "Donuts" gefahren war. Als folglich eine Person in das Fahrzeug zustieg, beschleunigte dieses auf der Schifferstraße in Richtung Walter-Kolb-Straße. Der Fahrer verlor hierbei in Höhe der Schifferstraße 38 die Kontrolle über den BMW und prallte gegen sechs geparkte Fahrzeuge, welche teils erheblich beschädigt wurden (mehrere zehntausend Euro Sachschaden). Fahrer und Beifahrer flüchteten mit dem stark lädierten Fahrzeug von der Unfallstelle, konnten ihre Fahrt aber nicht lange fortsetzen und mussten das Auto in der Seehofstraße abstellen. Nachdem die beiden Fahrzeuginsassen zunächst noch zu Fuß geflüchtet waren, erschienen sie später wieder am Unfallfahrzeug. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer waren unverletzt und wurden zur Klärung der Fahrereigenschaft auf das Polizeirevier verbracht. Hierbei stellte sich der 23-Jährige als Unfallfahrer heraus, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Führerschein des Fahrers, welcher dieser noch weggeworfen hatte, wurde aufgefunden und wie der BMW, sichergestellt.

