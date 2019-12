Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191229 - 1314 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (28.12.2019), gegen 17:30 Uhr, gelang es einem bislang unbekannten Täter die Geldbörse eines 48-jährigen Mannes zu stehlen, welcher sich im Bahnhofsviertel aufhielt.

Der Geschädigte befand sich zur genannten Zeit auf dem Gehweg in Höhe der Elbestraße 34, als ihm ein bislang unbekannter Mann das Bein stellen wollte. Der 48-Jährige kam aber nicht zu Fall, da er das Bein des Unbekannten überschritt und sein Gleichgewicht halten konnte. Als er sich dann nach dem Mann umdrehte und zeitgleich an die rechte Brusttasche seiner Jacke griff, bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Der Geschädigte nahm die Verfolgung des Unbekannten auf, welcher in einen Kiosk gelaufen war, konnte diesen aber dort nicht mehr antreffen.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkler Tein, vollbärtiges Gesicht, humpelnder Gang, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400.

