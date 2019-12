Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191229 - 1315 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall auf Friedensbrücke

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.12.2019) kam es auf der Friedensbrücke zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden, als ein 21-Jähriger mit seinem Pkw an einer Kreuzung auf zwei hintereinanderstehende Fahrzeuge auffuhr.

Der 21 Jahre alte Fahrer eines Toyota Corolla war mit seinem Pkw gegen 02:00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Friedensbrücke stadtauswärts in Richtung Stresemannallee unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt standen zwei Fahrzeuge auf dem gleichen Fahrstreifen unmittelbar vor einer roten Ampel an der Kreuzung Friedensbrücke / Theodor-Stern-Kai. Im Folgenden soll der Toyota nahezu ungebremst auf das hintere Fahrzeug aufgefahren sein, welches durch den Zusammenstoß auf das vordere geschoben wurde. Sechs Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zwei Pkw, welche nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Was letztlich Ursache des Unfalls war, ob ein technischer Defekt an der Bremsanlage oder möglicherweise Unachtsamkeit, muss nun geprüft werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

