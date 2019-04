Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter ermittelt und festgenommen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Montag drang ein zunächst unbekannter Täter in ein Festzelt an der Fabrikstraße ein, er hatte dazu ein notdürftig repariertes Loch geöffnet, welches bei einem weiteren Einbruch vor wenigen Tagen hinterlassen worden war. Es wurde nach dem derzeitigen Stand nichts entwendet.

Der Täter konnte ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 19-jährigen Mann aus Rheine, der bereits vor wenigen Tagen aufgefallen war, als er ohne Führerschein in einem gestohlenen Pkw kontrolliert worden war.

Nach Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige wieder entlassen.

