Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Exhibitionist am See erwischt

Heek (ots)

Am frühen Montagnachmittag zeigte sich ein zunächst unbekannter Mann am Ufer des Strönfeldsees zwei Frauen in schamverletzender Art und Weise. Nur wenige Meter von den Geschädigten entfernt, entblößt er sich und onanierte.

Hinzugerufene Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf an, als er gerade in seinem Pkw abfahren wollte. Der einschlägig vorbestrafte 30-jährige Ahauser gestand die Tat in seiner Vernehmung und räumte weitere Taten aus den letzten Jahren (Tatort immer am Strönfeldsee) ein. Die Ermittlungen dauern an. Etwaige (noch nicht bekannte) Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus (02561-9260) zu melden.

