Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Komplette Fahrzeugbereifung gestohlen

Gronau (ots)

Als ein 27-jähriger Gronauer am Ostermontag gegen 12.30 Uhr zu seinem auf der Vereinsstraße stehenden Mercedes der C-Klasse zurückkehrte, fand er diesen auf Steine aufgebockt vor. Die vier Räder waren entwendet worden. Die Tatzeit liegt zwischen 01.30 Uhr und der Feststellzeit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

