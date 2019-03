Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Holzstapel in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 21.45 Uhr ist auf einem Gartengrundstück in der Reichardtstraße ein Holzstapel in Brand geraten. Eine benachbarte Hütte wurde dabei geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Ob ein neben dem Holz stehender Werkstattofen, der offensichtlich noch Hitze aufwies, für das Feuer verantwortlich war, oder ob eine andere Brandursache infrage kommt, muss noch ermittelt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell