Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Vergessener Koffer löst Alarm aus

Pforzheim (ots)

Die Vergesslichkeit eines 22-Jährigen hat am Samstagabend zur Räumung einiger Geschäfte und einer Lokalität in der Leopoldstraße geführt. In einer Gaststätte wurde gegen 18.45 Uhr ein herrenloser Koffer festgestellt, bei dem nicht abzuschätzen war, ob eine Gefahr von ihm ausgeht. Vorsorglich wurden deshalb einige angrenzende Geschäfte evakuiert und der Fundort abgesperrt. Nach circa einer Stunde meldete sich der 22-jährige Kofferbesitzer, dem erst später der Verlust seines Gepäcks aufgefallen war. Nachdem die Harmlosigkeit des Koffers geklärt war, konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell