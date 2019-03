Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad-Liebenzell - Polizeirevier Calw sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Calw (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Beinberg und Zainen bei dem der Unfallverursacher flüchtig ging.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 53 Jahre alter Suzuki-Fahrer von Beinberg in Richtung Zainen. Kurz vor der Ortseinfahrt verringerte er seine Geschwindigkeit um nach der dortigen Verkehrsinsel nach links in die Fichtenstraße einzufahren. Der ihm nachfolgende Pkw fuhr links an der Verkehrsinsel vorbei und überholte den 53-Jährigen. Nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Überholenden verhindert werden. In der Folge rutschte der Suzuki-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Hinweise zu dem flüchtenden Pkw oder dessen Fahrzeuglenker/-lenkerin nimmt das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

