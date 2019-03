Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker- Beim Autoaufbruch erwischt

Mühlacker (ots)

Ein 45-Jähriger ist am Samstag gegen 22.30 Uhr dabei erwischt worden, wie er gerade dabei war, ein Auto in der Gerokstraße aufzubrechen. Dank des aufmerksamen Zeugen, der den flüchtigen Tatverdächtigen zu Fuß verfolgte und dabei die Polizei verständigte, gelang es den Beamten des Polizeireviers Mühlacker den 45-Jährigen festzunehmen. Sein Aufbruchwerkzeug hatte der Flüchtige am Tatort zurückgelassen. Der Mann wird nun wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls angezeigt.

