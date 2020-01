Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Seit gestern nahm die Polizei vier Einbrüche im bergischen Städtedreieck auf. Wuppertal - Zwischen dem 08.01.2020 und dem 13.01.2020 brachen Straftäter eine Wohnung an der Straße Pannewiese auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Remscheid - An der Westhauser Straße kam es am Nachmittag des 15.01.2020 zu ei-nem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Solingen - In eine Arztpraxis an der Zinglistraße gelangten Einbrecher am 15.01.2020. Von Anwohnern bemerkt, flüchteten die Täter. An der Eintrachtstraße versuchten Die-be gewaltsam das Fenster einer Wohnung zu öffnen. Die Tat spielte sich am Nachmit-tag oder am frühen Abend des 15.01.2020 ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

