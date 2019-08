Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- "Nähe macht Angst - Abstand macht glücklich" Präventionsaktion zum Thema Sicherheit beim Radfahren - Einladung für Medienvertreter

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck nimmt der Radverkehr erkennbar zu. Pedelecs überwinden den Schrecken der Topografie und laden dazu ein, das Fahrrad auch in unserer Region als Nahverkehrsmittel zu nutzen. Gleiches geschieht durch ein wachsendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Zulassung von E-Rollern für Wuppertal, Remscheid und Solingen noch gar nicht abzusehen. Radfahrende in unserer Region berichten immer wieder, dass sie von Fahrzeugführern aller Art mit zu geringem Abstand überholt werden und sich dabei sehr ängstlich fühlen. Dieser mangelnde Seitenabstand resultiert einerseits aus der Enge des Verkehrsraumes. Schließlich wachsen Straßen mit der Zunahme an Fahrrädern nicht automatisch in die Breite. Andererseits ist das Überholen mit geringem Seitenabstand zu Fahrrädern auf Gedankenlosigkeit der Kraftfahrzeugführer zurückzuführen. Diese sind in der Regel seit der Kindheit nicht mehr in der Stadt Rad gefahren und tuen sich somit schwer, die Beklemmungen der Radfahrenden nachzuvollziehen. Zu dieser Thematik plant die Verkehrsunfallprävention Solingen in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Solingen, dem Runden Tisch Radverkehr Solingen und dem Fahrradtreff Solingen eine Präventionsaktion in der Solinger Innenstadt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 20.08.2019, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr auf dem Neumarkt in Solingen statt. Neben hoffentlich zahlreichen und informativen Gesprächen, sind anschauliche Aktionen geplant. So sollen beispielsweise speziell präparierte Fahrräder den vorgeschriebenen Seitenabstand sichtbar machen. Es werden Übungen zum Thema Blickführung präsentiert, die die Spurstabilität beim Radfahren schulen sollen. Als Abschluss der Veranstaltung sollen die mit "Seitenabstandsmarkierung" präparierten Fahrräder durch Solingen fahren, um das Thema für viele Bürger präsenter zu machen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell