Polizei Wuppertal

POL-W: Verkehrsunfall in Wuppertal - vier Verletzte und hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am 15.08.2019 kam es in den Mittagstunden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Obere Lichtenplatzer Straße in Wuppertal. Ein 28-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem VW-Scirocco in Richtung Süden, die Obere Lichtenplatzer Straße bergauf. Als er kurz vor einer schlecht einsehbaren Rechtskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen wollte, kollidierte er auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden Renault einer 40-jährigen Remscheiderin. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der 40-jährigen Fahrerin erlitten ihre beiden zwei und vier Jahre alten Kinder sowie ihr 43-jähriger Ehemann leichte Verletzungen und wurden, so wie der 28-jährige Sciroccofahrer, zwecks weitergehenden ärztlichen Untersuchungen verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Obere Lichtenplatzer Straße für drei Stunden gesperrt werden. (jk)

