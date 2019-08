Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Einbrecher steigt in Remscheider Rathaus ein

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (14.08.2019, 18:00 Uhr bis 15.08.2019, 05:50 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem öffentlichen Gebäude am Theodor-Heuss-Platz in Remscheid. Der oder die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und konnten hierdurch in das Objekt gelangen. Im Inneren versuchten sie technisches Gerät zu entwenden. Vermutlich ohne Wertgegenstände entwendet zu haben, flüchteten die Straftäter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen. (weit)

