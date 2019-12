Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer leicht verletzt nach Fahrt gegen Leitplanke

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 2- Gütersloh-

Ein PKW geriet am Mittwoch, 18.12.2019, auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Kreuz Bielefeld, gegen die Leitplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 29-jähriger Ford-Fahrer aus den Niederlanden befuhr gegen 11:10 Uhr den linken Fahrstreifen der A2 in Richtung Hannover. In Höhe der Unfallstelle geriet der PKW nach rechts über die Fahrspuren und stieß gegen die Leitplanke. Dort kam der Wagen zum Stehen. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er gab an, einem anderen Fahrzeug ausgewichen und dabei von dem Fahrstreifen nach rechts abgekommen zu sein. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern noch an.

Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Ein Abschleppwagen transportierte den Ford Focus ab.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden. Die Staulänge betrug circa 3 Kilometer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell