POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.12.2019

Leer/Emden (ots)

++ PKW-Diebstahl / Festnahme der Täter! ++ Verkehrsunfallflucht ++ Sachbeschädigung an Einsatzfahrzeugen ++

Detern - PKW-Diebstahl / Täter ermittelt!

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, entwenden zunächst unbekannte Täter einen in der Straße Am Warf abgestellten unverschlossenen PKW Mercedes E 250. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung kann der gestohlene PKW gegen 22:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Textildiscounters in Leer festgestellt werden. Die beiden 25 und 38-jährigen Täter sind derweil aufgrund komplett fehlender Deutschkenntnisse im Nahbereich des PKW damit beschäftigt, das vorhandene Navigationsgerät mittels fremder Hilfe auf ihre Wohnadresse im Emsland einzustellen. Die Männer werden durch die Streifenbesatzung festgenommen und zwecks Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass der 38-Jährige kurz zuvor außerdem zwei auf dem genannten Parkplatz in einem PKW sitzende Frauen sexuell belästigte. Er führte exhibitionistische Handlungen vor den Opfern aus. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen werden die Beschuldigten dem Zellentrakt zugeführt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch, gegen 08:10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße, Parkreihe direkt vor dem Bäcker und der Apotheke, ein Verkehrsunfall. Demnach hatte der Fahrzeugführer eines älteren beige/braunen Mercedes Benz E-Klasse einen danebenstehenden, ebenfalls nicht ganz neuen, VW Passat beim Einparken beschädigt. Die Fahrzeugführer der beteiligten PKW, beide männlich, einer zwischen 40 und 50 Jahren, einer ca. 70 Jahre mit vollem weißen Haar, regelten die Modalitäten in einem Gespräch vor Ort. Am Donnerstag erschien nunmehr die Fahrzeugführerin eines PKW BMW auf der Dienststelle der Polizei Leer. Diese hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Parkbucht linksseitig vom Mercedes abgestellt und war dann Einkaufen gegangen. Bei ihrer Rückkehr nahm sie das zuvor erwähnte Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten wahr. Einen Tag später stellt die Fahrzeugführerin des BMW ebenfalls einen Unfallschaden an ihrem PKW fest. Dieser resultiert mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aus dem Rangiervorgang des Mercedes. Es ist davon auszugehen, dass der ca. 70-jährige Fahrzeugführer demnach sowohl den links neben ihm stehenden VW Passat als auch den rechts neben ihm stehenden BMW beschädigte. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um Kontaktaufnahme, insbesondere durch die am beschriebenen Unfall beteiligten Personen. Der Unfall ist nicht polizeilich aufgenommen worden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung von Einsatzfahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr, beabsichtigen Rettungskräfte den Transport eines 22-jährigen verwirrten Mannes in ein örtliches Krankenhaus. Der polizeilich amtsbekannte Patient erweist sich jedoch als äußerst aggressiv und randaliert im Rettungswagen. Er beschädigt die Deckenverkleidung des in der Hinrich-Stuart-Straße abgestellten Rettungswagens, so dass eine Streifenbesatzung der Polizei zur Unterstützung anfährt. Der afghanische Staatsangehörige zeigt sich weiterhin uneinsichtig, verlässt den Rettungswagen und beschädigt schließlich durch einen Fußtritt auch den Streifenwagen. Der Beschuldigte wird überwältigt und fixiert. Er wird dem Klinikum Emden zugeführt. Bei dem Einsatz wird außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Der Beschuldigte wird sich nunmehr in mehreren strafrechtlichen Verfahren verantworten müssen.

