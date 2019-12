Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 13.12.2019 (Nachtrag)

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Emden - In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr von Donnerstag auf Freitag touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw VW UP, welcher am Fahrbahnrand der Straße Am Lindengraben 14 geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Emden -Am Freitag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw VW Golf, welcher auf dem Parkplatz der Fachhochschule am Constantiaplatz geparkt war, erheblich im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

