POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.12.2019

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Emden - Am Montagnachmittag kam es in der Johann-Wessels-Straße gegen 16:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge war der VW auf einem Parkplatz geparkt und an der Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine gesicherte Feststellung der Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Rhauderfehn - Am Montagmorgen kam es gegen 10:50 Uhr in der Schwarzmoorstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW beschädigt wurde. Der VW war in einer Parkbucht geparkt und an der Fahrerseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Feststellung der Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Emden - In der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr kam es am Montagabend im Steinweg zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines geparkten Pkw Audi ein und entwendeten eine schwarze Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes wird auf eine untere dreistellige Summe geschätzt. Der Gesamtschaden ist wesentlich höher. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug gelagert werden sollten.

Leer - Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle - Zeuginnen gesucht!

Leer - Am Montagabend sollte gegen 20:25 Uhr der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes in der Heisfelder Straße kontrollierten werden. Als eingesetzte Polizeibeamte, welche sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Streifenwagens befanden, dem Fahrzeugführer ein Anhaltesignal gaben, entzog sich der Fahrer des Pkw der Kontrolle und setzte seine Fahrt über die Ubbo-Emmius-Straße unvermittelt in Richtung Blinke fort. Ersten Erkenntnissen zufolge haben zwei Frauen den Vorfall mitbekommen. Die Polizei bittet die Zeuginnen und weitere Hinweisgeber in dieser Sache um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol

Ostrhauderfehn - Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Renault in der Dorfstraße. Zuvor wurde die Frau beobachtet, wie sie mit ihrem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die Frau aus Ostrhauderfehn ihren Pkw mit einem Atemalkoholwert von rund 2,4 Promille führte und damit absolut fahruntüchtig war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

